SANTA VENERINA (ITALPRESS) – La terza e ultima giornata dei Campionati Italiani Paralimpici e non vedenti a Santa Venerina ha assegnato gli ultimi sette titoli italiani per il 2023. Nella sciabola gli “scudetti” sono andati a Edoardo Giordan, Rigivan Ganeshamoorthy, Rossana Pasquino e Loredana Trigilia, la spada a squadre ha visto primeggiare la Zinella Scherma San Lazzaro di Savena mentre si sono laureati campioni d’Italia nella spada non vedenti Andrea Pesaresi e Laura Tosetto.

La sciabola femminile categoria A riporta sul gradino più alto del podio Loredana Trigilia. La capitana e veterana della scherma paralimpica azzurra ha battuto nel derby di finale in casa Fiamme Oro Andreea Mogos, questa volta d’argento. Terzo gradino del podio invece per Sofia Brunati delle Fiamme Oro e Veronica Martini del Club Scherma Koala Reggio Emilia.

Nella rivincita della finale di ieri nella spada, si laurea campionessa tra le sciabolatrici categoria B Rossana Pasquino, superando nella sfida tra Fiamme Oro la compagna di nazionale Julia Markowska. E’ terza Roxana Diana Solomon della Minervium Scherma Manerbio.

Si conferma numero 1 nella sciabola maschile categoria A Edoardo Giordan delle Fiamme Oro, che batte nell’ultimo atto il bravo debuttante Davide Obino della Giovani e Tenaci. Bronzo per Sukhchain Singh della Giovani e Tenaci e per Daniele Villanti del Club Scherma Palermo. A proposito di esordienti, al suo primo Campionato Italiano vince il titolo degli sciabolatori categoria B Rigivan Ganeshamoorthy delle Fiamme Oro, argento per Nicola D’Ambra dell’Officina della Scherma. Sul terzo gradino del podio Davide Costi del Pentamodena e una delle tante piacevoli new entry di questi tricolori, Andrea Jacquier delle Fiamme Oro.

Il titolo della spada maschile a squadre è invece della Zinella Scherma San Lazzaro di Savena (composta da Emanuele Lambertini, Leonardo Rigo, Samuele Frascaroli e Matteo Addesso), argento per il Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo (Elio Iozzi, Michele Venturi e Michele Vaglini) e bronzo all’AuSportiva (Jens Brase, Giovanni Di Stefano, Ivan Marco Lombardi e Davide Maria Scicolone) che ha sconfitto nella finale per il bronzo il Club Scherma Palermo (Guglielmo Genovese, Corrado Pantò e Daniele Villanti).

Grande spettacolo ed entusiasmo per le competizioni di spada non vedenti. Nella gara maschile, alla sua prima stagione in pedana, ha vinto il titolo italiano Andrea Pesaresi del Circolo Scherma Navacchio, battendo il detentore Alessandro Buratti della Pro Patria Busto Arsizio, oggi d’argento. Bronzo per Carmelo Guerrieri della Scherma Modica e Lorenzo Ballini del Circolo Scherma Attraverso Firenze. Nella prova femminile, invece, si è laureata campionessa Laura Tosetto della Pro Patria Busto Arsizio, superando in finale Simonetta Pizzuti del Circolo Scherma Navacchio. Si dividono il terzo gradino del podio Veronica Tartaglia e Silvia Tombolini, entrambe del Circolo Scherma Appio.

Si è chiusa così a Santa Venerina l’edizione 2023 dei Campionati Italiani di scherma paralimpica e per non vedenti, che ha confermato l’eccellente stato di salute del settore a livello nazionale, e il continuo sviluppo delle specialità, nel solco della crescita di un movimento sempre più integrato nelle sale schermistiche di tutta Italia. Dal presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, e dai consiglieri federali Alberto Ancarani e Sebastiano Manzoni, al vertice di un impeccabile comitato organizzatore, sono andati i ringraziamenti a tutti i volontari che hanno cooperato a una manifestazione di successo.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

