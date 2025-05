Assoluti paralimpici, a Siena assegnati i sei titoli di spada

SIENA (ITALPRESS) – È stata tutta dedicata alla spada la prima giornata dei campionati italiani paralimpici a Siena, dove oggi sono stati assegnati i primi sei scudetti 2025 della scherma in carrozzina. Sulle pedane del PalaCorsoni, in un intenso venerdì di assalti aperto da un minuto di silenzio in memoria di Nino Benvenuti, si sono laureati campioni d’Italia nell’arma non convenzionale Emanuele Lambertini, Michele Massa, Leonardo Rigo, Veronica Martini, Alessia Biagini e Alessandra Bochicchio.m

Nella spada maschile categoria A, Emanuele Lambertini ha conquistato il gradino più alto del podio. L’emiliano delle Fiamme Oro ha superato in finale per 15-12 Luca Platania del CUS Catania, al quale è andata la piazza d’onore. Medaglia di bronzo per Mattia Galvagno (Pisascherma) e Samuele Frascaroli (Zinella Scherma San Lazzaro di Savena). Nella categoria B, Michele Massa dell’Accademia Scherma Fermo ha confermato il titolo italiano grazie al successo nel match decisivo, con il punteggio di 15-10, su Salvatore De Falco dell’Accademia Olimpica Beneventana, medaglia d’argento.

Terzo posto per Matteo Addesso (Zinella Scherma San Lazzaro di Savena) e Davide Costi (Pentamodena). Nella categoria C degli spadisti, Leonardo Rigo ha conquistato il suo quinto scudetto consecutivo. L’atleta della Zinella Scherma San Lazzaro di Savena ha battuto in finale 15-9 Lorenzo Sanchini dell’Accademia Scherma Milano, secondo classificato. Bronzo per Niccolò Paperetti (Scherma Pistoia 1894) e Andrea Martorana (Gruppo Schermistico Nisseno).

Tra le donne, nella categoria A, grande emozione per Veronica Martini, che ha festeggiato il titolo italiano a poche settimane dall’amputazione. La portacolori del Club Scherma Koala si è imposta all’ultima stoccata (15-14) su Rebecca D’Agostino delle Fiamme Oro, medaglia d’argento. Sul terzo gradino del podio Sofia Brunati (Accademia Scherma Milano) e Marcella Li Brizzi (Club Scherma Palermo).

Nella categoria B delle spadiste, Alessia Biagini del Club Scherma Lucca TBB ha fatto suo il tricolore grazie al successo in finale (15-6) su Arianna Palmieri del Circolo della Spada Rimini, seconda classificata. Terzo posto a pari merito per Fatou Dieng e Sonia Rosalba Di Meo, entrambe in gara per l’AUSportiva.

Infine, nella categoria C, primo titolo italiano in carriera per Alessandra Bochicchio (AUSportiva), che ha superato all’ultima stoccata (15-14) Giada Tognocchi delle Fiamme Oro. Bronzo per le due atlete della Zinella Scherma San Lazzaro di Savena, Rossella Placuzzi e Monia Bolognini.

Domani, nella seconda giornata dei campionati italiani paralimpici a Siena, spazio alle sei competizioni individuali di fioretto e alle gare a squadre di fiorettisti e spadisti: fasi finali in diretta su Rai Sport dalle ore 16.45, le premiazioni del tardo pomeriggio si terranno, per l’occasione, si terranno nella suggestiva location del complesso museale di Santa Maria della Scala.

– Foto Ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS)