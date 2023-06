LA SPEZIA (ITALPRESS) – Francesca Palumbo e Alessio Foconi sono i Campioni d’Italia del fioretto individuale. E’ doppio oro per l’Aeronautica Militare nella quinta giornata dei Campionati Italiani Assoluti 2023 a La Spezia. Sulle pedane del PalaMariotti, nella competizione femminile, Francesca Palumbo ha conquistato una finale bellissima, decisa all’ultima stoccata, battendo per 15-14 Martina Batini del Centro Sportivo Carabinieri, d’argento. La potentina dell’Aeronautica Militare, testa di serie numero 1 dopo la fase a gironi, è riuscita conquistare il suo primo titolo di campionessa d’Italia in carriera al tramonto di un match avvincente, che contrapponeva due compagne di Nazionale salite entrambe due volte a testa sul podio quest’anno in Coppa del Mondo. Brillano anche le medaglia di bronzo al collo di Olga Rachele Calissi del Club Scherma Roma, unica “società civile” sul podio odierno, e di Martina Sinigalia del Centro Sportivo Carabinieri. In semifinale Calissi era stata fermata sul 15-12 da Batini, mentre Sinigalia s’era vista sbarrare la strada (per 15-7) dalla neo campionessa italiana Francesca Palumbo.

Il titolo di fioretto maschile è invece andato ad Alessio Foconi. Il ternano dell’Aeronautica Militare ha vinto l’oro nazionale imponendosi in finale, con il punteggio di 15-8, su Filippo Macchi delle Fiamme Oro. Cala così il tris tricolore l’aviere umbro, dopo i successi del 2013 e 2017. Terzo gradino del podio per Edoardo Luperi, altro portacolori della Polizia di Stato, superato per 15-13 nel derby in casa Fiamme Oro da Macchi, e per il giovanissimo Mattia De Cristofaro della Schermabrescia, classe 2006, fermato da Foconi (15-12 il punteggio) e sul podio a un Campionato Italiano Assoluto ancora da “cadetto”. A Foconi, in quanto vincitore del titolo maschile, è andato il premio in memoria del maestro Livio Di Rosa, tra i massimi esponenti nella storia della classe magistrale.

E nella giornata di festa dell’Aeronautica Militare applausi ed emozione anche per il saluto degli amici-compagni-compagni ad Alessandro Paroli, apprezzato da tutti come atleta e per la sua umanità, che a La Spezia ha disputato la sua ultima gara da fiorettista.

Nella domenica del PalaMariotti, inoltre, è stato effettuato anche il passaggio della bandiera da La Spezia a Cagliari, città che ospiterà l’edizione 2024 degli Assoluti. Il Sindaco spezzino Pierluigi Peracchini, l’Assessore comunale allo sport Mario Frascatore e il Presidente del Comitato organizzatore Andrea Caruso hanno (ri)consegnato al Presidente federale Paolo Azzi il simbolo della Federscherma, passato poi nelle mani del Delegato regionale FIS Sardegna, Gianmarco Tavolacci (che ha letto il messaggio di saluto inviato del primo cittadino cagliaritano Paolo Truzzu) e della Presidente di Cagliari 2024 Ariana Melis.

Domani il gran finale dei Campionati Italiani Assoluti a La Spezia con le gare a squadre di fioretto maschile e femminile che assegneranno gli ultimi due titoli (dei dodici in palio) ai Tricolori 2023.

– foto ufficio stampa Fis –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]