CAGLIARI (ITALPRESS) – Dodici titoli di campione italiano in palio, con 42 medaglie in tutto e circa 500 atleti fra cui i migliori a livello nazionale. Sono i campionati italiani assoluti di scherma 2024, che si svolgeranno a Cagliari dal 5 al 10 giugno negli impianti di Monte Mixi, con le finali al PalaPirastu. Un torneo, organizzato dall’Accademia d’Armi Athos, che sarà con ingresso libero e gratuito. Nei sei giorni di gara si vedranno atleti come Arianna Errigo, portabandiera azzurra ai Giochi Olimpici di Parigi, e gli altri convocati dalla Nazionale (fatta eccezione per Luigi Samele) fra cui Martina Favaretto, Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alice Volpi, Luca Curatoli, il vicecampione del mondo in carica Davide Di Veroli, Alessio Foconi e Tommaso Marini solo per citarne alcuni. Ci saranno sei gare individuali e altrettante a squadre, una per ogni arma divise per ciascun giorno e sempre sia maschili sia femminili: si comincia mercoledì 5 giugno col fioretto individuale (finali ore 17-19.30), giovedì 6 fioretto a squadre (finali ore 17.30-20), venerdì 7 spada individuale (finali ore 17.30-20), sabato 8 spada a squadre (finali ore 17-19.30), domenica 9 sciabola individuale (finali ore 16.30-19) e infine lunedì 10 sciabola a squadre (finali ore 15.30-17.30).

“Cagliari ospiterà il momento clou della stagione nazionale”, segnala il presidente federale Paolo Azzi nella presentazione stamattina all’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna a Cagliari. “I Campionati Italiani Assoluti pre-olimpici rappresentano un test per i nostri atleti, andremo a Parigi a ranghi compatti e siamo pronti a vivere un’Olimpiade all’altezza della tradizione della scherma italiana”. Grande soddisfazione anche per Franco Cuccureddu, assessore al Turismo della Regione Sardegna: “Gli eventi sportivi rappresentano una vetrina unica per la nostra regione. Sono molto contento che la Sardegna e Cagliari ospiteranno i campionati, l’obiettivo è portare sempre più eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale”.

