MILANO (ITALPRESS) – Alessandro Papini, Direttore comunicazione e relazioni esterne di Assolombarda, è tra i vincitori del premio “Ufficio Stampa di Eccellenza”, assegnato ogni anno dal Gruppo Giornalisti Uffici Stampa, presieduto da Assunta Currà. Il riconoscimento è stato consegnato nella sala stampa di Regione Lombardia dal Vicepresidente Marco Alparone. Papini, già dirigente responsabile della Comunicazione Istituzionale, Eventi e Digital di Regione Lombardia e componente dell’Unità di Crisi sanitaria Covid-19, giornalista pubblicista, è docente universitario e ha pubblicato diversi saggi e articoli sul tema della comunicazione strategica. La cerimonia di premiazione è stata per Papini l’occasione per una riflessione sul tema del rapporto tra comunicazione e informazione. “La comunicazione e l’informazione – ha affermato Papini – sono due pilastri fondamentali della società contemporanea, interconnessi in un sistema dinamico che modella il pensiero collettivo e le decisioni individuali. Nell’era digitale, la velocità e l’accessibilità dell’informazione sono aumentate esponenzialmente, ridefinendo le modalità di interazione tra individui, istituzioni e media. Tuttavia, la sovrabbondanza di informazioni può generare disinformazione e manipolazione, rendendo essenziale il pensiero critico. Le piattaforme digitali hanno amplificato la capacità di partecipazione democratica, ma hanno anche favorito la polarizzazione e l’eco-chamber effect. Il giornalismo tradizionale, pur rimanendo un riferimento per l’informazione verificata, deve adattarsi alle nuove logiche della comunicazione online. La trasparenza e l’etica della comunicazione sono quindi cruciali per garantire una società informata e consapevole. Comprendere il rapporto tra comunicazione e informazione è quindi essenziale per navigare la complessità del mondo contemporaneo. E’ quanto cerchiamo di fare in Assolombarda – ha concluso Papini – integrando le funzioni di comunicazione con quelle di informazione, gestione eventi e digital. Per questa ragione il premio è un riconoscimento certamente non al singolo ma a tutta la struttura comunicazione e relazioni esterne dell’Associazione, a cui va il mio ringraziamento”. La Giuria era composta da Assunta Currà, Presidente del GUS Lombardia, Furio Reggente, Presidente emerito del GUS Lombardia, Vincenzo Di Vincenzo, Responsabile Agenzia Ansa Lombardia, Roberto Nelli, Docente Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Gabriele Tacchini, Docente IULM e Carmelo Tribunale, membro del Direttivo GUS Lombardia e Segretario del Premio. (ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Assolombarda