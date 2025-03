Assessore Emanuele Cani incontra vertici Consorzio Industriale gallurese

CAGLIARI (ITALPRESS) – L‘assessore dell’Industria Emanuele Cani ha incontrato questa mattina a Olbia, nella sede del Cipnes, i vertici del Consorzio Industriale gallurese per fare il punto sulle iniziative strategiche avviate dalla Regione Sardegna a sostegno del sistema produttivo del territorio.

Tra i numerosi temi affrontati, l’attenzione si è soffermata in particolare sul progetto per la creazione del nuovo Innovation Hub e Dipartimento dell’Innovazione, finanziato con 36 milioni di euro dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC). L’iniziativa, sviluppata dal Cipnes Gallura in collaborazione con partner istituzionali tra cui l’Università di Sassari, prevede la realizzazione di un centro per la ricerca e il trasferimento tecnologico e la creazione del Dipartimento dell’Innovazione dell’ateneo sassarese.

Un intervento che avrà un forte impatto sullo sviluppo tecnologico e produttivo del territorio. L’assessore Cani ha inoltre confermato la piena disponibilità della Regione a collaborare per la realizzazione della Fiera Nautica di Sardegna, in programma a Porto Rotondo dal 30 aprile al 4 maggio 2025. L’evento avrà una forte connotazione internazionale e sarà finalizzato, attraverso azioni di comunicazione e marketing mirate, a internazionalizzare le produzioni della nautica sarda, consolidando i mercati esteri già esistenti e aprendone di nuovi.

L’assessore ha infine manifestato la propria disponibilità a organizzare un incontro con le 600 aziende insediate nel Distretto produttivo di Olbia per illustrare e spiegare i nuovi strumenti di sostegno alle imprese messi in campo dalla Regione attraverso i fondi ordinari e i fondi europei.

“L’incontro di oggi rappresenta un passaggio importante nel percorso di rafforzamento del sistema produttivo della Sardegna. Questi confronti con i consorzi industriali dell’Isola sono fondamentali per promuovere una collaborazione strategica e per consolidare il tessuto imprenditoriale del territorio regionale”, ha sottolineato Cani.

Al tavolo hanno preso parte il presidente del Cipnes Livio Fideli, il vicepresidente Antonio Loriga, il consigliere Giacomo Meloni e il direttore Aldo Carta. Presente anche il commissario della Provincia Gallura Rino Piccinnu. La mattinata si è conclusa con la volontà reciproca di rafforzare la sinergia istituzionale tra Regione e Cipnes Gallura per promuovere la crescita economica e le opportunità di sviluppo delle imprese del territorio.

-Foto regione Sardegna-

