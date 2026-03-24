L’assessore Costalonga al Seminario nazionale dei GALPA italiani

VENEZIA (ITALPRESS) – Si è aperto oggi a Venezia il Seminario nazionale dei Gruppi di Azione Locale della Pesca e Acquacoltura (GALPA) italiani, ospitato al Centro Culturale Don Orione Artigianelli, e che proseguirà fino al 26 marzo. L’iniziativa, organizzata dalla Rete Nazionale GALPA in collaborazione con il FLAG (Fisheries Local Action Group) Veneziano e patrocinata dal Comune di Venezia, riunisce oltre un centinaio di delegati provenienti da tutta Italia, insieme a rappresentanti della Commissione Europea (DG MARE) e del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. Al centro dei lavori vi sono le nuove strategie del fondo europeo FEAMPA 2021-2027 e il ruolo della cooperazione nello sviluppo dell’economia blu, con particolare attenzione al sostegno delle comunità costiere, della filiera ittica e dell’acquacoltura. Per l’Amministrazione comunale ha preso parte all’apertura dei lavori l’assessore al Commercio e alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga, che ha portato il saluto della città, sottolineando il valore di Venezia come punto di riferimento a livello nazionale per le politiche legate al mare e allo sviluppo sostenibile dei territori costieri. Alla giornata inaugurale hanno inoltre preso parte numerose autorità civili e militari. “È per noi motivo di orgoglio vedere la nostra città al centro del dibattito nazionale sulla cooperazione per lo sviluppo locale nei territori della pesca e dell’acquacoltura”. Ha dichiarato l’assessore Costalonga, ribadendo la forte vicinanza dell’Amministrazione comunale al mondo della pesca.

“Siamo pienamente consapevoli delle difficoltà che stanno attraversando le nostre marinerie – ha proseguito – L’aumento del costo del carburante e l’impennata dei costi energetici stanno incidendo in modo significativo sui margini economici di un settore che già richiede grande impegno e sacrificio. A questo si aggiunge la grave crisi del comparto delle vongole, duramente colpito dalla diffusione del granchio blu e dagli effetti delle anomalie climatiche, che stanno compromettendo la produzione nelle nostre lagune. Si tratta di una situazione che configura un’emergenza non solo economica, ma anche sociale, con ricadute importanti su molte famiglie del territorio. In questo contesto, il ruolo dei GALPA diventa fondamentale. Modelli come l’ittiturismo e la filiera corta, che saranno oggetto di approfondimento anche durante le visite previste a Cavallino-Treporti e Burano, rappresentano non solo tradizioni da tutelare, ma concrete opportunità di sviluppo, capaci di rendere il settore più resiliente rispetto alle crisi globali. Venezia, con la sua storia indissolubilmente legata all’acqua, si conferma il luogo ideale per delineare le prospettive future in vista del 2027. Auguro a tutti i partecipanti buon lavoro, con l’auspicio che da questo confronto possano emergere soluzioni concrete a sostegno dei pescatori e del futuro delle nostre coste”.

Significativo l’intervento del presidente del FLAG Veneziano, Antonio Gottardo, che ha richiamato il valore strategico del comparto per l’economia. “La scelta di Venezia – ha evidenziato – rappresenta un riconoscimento a un territorio di riferimento nel Mediterraneo per produzione ittica e tradizione, anche grazie al ruolo della Regione del Veneto e del FLAG Veneziano”. Il seminario rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, operatori e stakeholder del settore, rafforzando il ruolo strategico del territorio Veneziano all’interno delle politiche europee per la pesca e l’acquacoltura. Nel corso dell’incontro, è stato ribadito quanto la cooperazione tra territori, comunità locali, portatori di interesse, imprese, rappresenti uno strumento fondamentale e imprescindibile per incrementare la capacità di costruire strategie condivise e affrontare i diversi fronti di crisi del mondo della pesca, come pure per tracciare nuove prospettive di sviluppo.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

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