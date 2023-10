VENEZIA (ITALPRESS) – L’assessore regionale allo Sport, Cristiano Corazzari, ha ricevuto a Palazzo Balbi, sede della Giunta Regionale, Marco Idolazzi, Presidente dell’associazione Federazione Italiana Cornhole F.I.CO., insieme a tre atleti del National Team Italia per questo sport. Si tratta di un’associazione con sede a Cartura (Pd) impegnata a diffondere la nuova disciplina sportiva, nata in Germania nel 1300 e riscoperta di recente negli Stati Uniti, Canada ed ora anche in Italia: il cornhole. “E’ stata un’occasione di reciproca conoscenza con questi sportivi che hanno raccontato questa disciplina ancora così poco conosciuta – ha detto l’assessore Corazzari -, ricordando che il 2024 sarà Regione Europea dello Sport 2024 e ci sarà quindi l’occasione per ritornare a parlare di sport e di cornhole”.

Il Cornhole è uno sport che punta ad ottenere il riconoscimento dal CIO come Sport Olimpico, una disciplina poco conosciuta ma in rapida espansione nel mondo. A Cartura, nel padovano, è nato il primo gruppo di atleti italiani composto da Marco Idolazzi, Stefano Sturaro, Michele Bollettin, Federico Fusariche, che ha gareggiato a fine agosto ai primi veri mondiali di questa disciplina che si sono svolti a Parigi organizzati da W.C.O.(World Cornhole Organization) ed ACL (American Cornhole League). I giocatori hanno omaggiato l’assessore Corazzari con la maglia ufficiale del National Team Italia 2023.

foto: ufficio stampa regione Veneto

