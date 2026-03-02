Assemblea degli azionisti di Stellantis, Elkann riproposto come amministratore esecutivo

TORINO (ITALPRESS) – Stellantis ha annunciato di aver pubblicato l’ordine del giorno per l’Assemblea generale annuale degli azionisti del 2026, che si terrà il 14 aprile ad Amsterdam. Il mandato di John Elkann come amministratore esecutivo e di Robert Peugeot e Henri de Castries come amministratori non esecutivi, si concluderà al termine dell’Assemblea generale. John Elkann è proposto per la rielezione nel suo ruolo su designazione vincolante di Exor N.V, mentre Robert Peugeot è proposto per la rielezione nel suo ruolo su designazione vincolante di Établissements Peugeot Frères S.A./Peugeot Invest S.A.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione di Stellantis, sulla base della raccomandazione del Comitato ESG, ha deciso di proporre la rielezione di Henri de Castries come amministratore non esecutivo e la nomina di Juergen Esser come ulteriore amministratore non esecutivo. Se eletti, tutti i consiglieri proposti avranno un mandato di due anni. Juergen Esser vanta una solida esperienza manageriale e una chiara ambizione di creare valore di riferimento nel settore, facendo leva su modelli di business a forte componente digitale. Ha conseguito un diploma in Economia Politica presso la Friedrich-Wilhelms-Universität di Bonn, in Germania, e ricopre attualmente il ruolo di Deputy CEO e Chief Financial, Technology & Data Officer di Danone. Il Consiglio ritiene che la sua nomina contribuirà a rafforzare ulteriormente le competenze complessive e l’efficacia operativa del Consiglio.

