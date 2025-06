Assemblea Assobiotec-Federchimica, ‘Biotech Act’ al centro del dibattito

ROMA (ITALPRESS) – In occasione della sua Assemblea annuale, Assobiotec-Federchimica organizza il convegno pubblico: “Biotech Act: opportunità e sfide per l’Italia e per l’Europa nel nuovo scenario geopolitico”. Appuntamento mercoledì 25 giugno, dalle ore 11.30 alle 13, presso l’Auditorium della Tecnica – Confindustria, a Roma.

L’evento sarà un momento di confronto ad alto livello sul ruolo strategico delle biotecnologie in Europa e in Italia, tra competitività, autonomia tecnologica e geopolitica. Alla giornata interverranno rappresentanti istituzionali, esponenti del mondo scientifico e accademico, associazioni industriali e operatori finanziari nazionali ed europei. Porteranno il loro messaggio anche il Commissario europeo per la Salute e il Benessere animale Olivér Vßrhelyi, attualmente al lavoro sull’European Biotech Act, e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Tra i temi al centro del dibattito: Il Biotech Act, la proposta di legge europea che mira a rafforzare la leadership dell’UE nel settore biotech; una nuova fotografia del biotech italiano: con numeri e impatto economico; interventi istituzionali e una tavola rotonda con rappresentanti di Istituzioni, ricerca, industria e finanza.

