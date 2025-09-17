Assegno Unico Universale dell’Inps, nei primi sette mesi erogati alle famiglie 11,5 miliardi

ROMA (ITALPRESS) – Nei primi sette mesi del 2025 sono stati erogati alle famiglie assegni per 11,5 miliardi, che si aggiungono ai 19,9 miliardi del 2024, ai 18,2 miliardi del 2023 e ai 13,2 miliardi di erogazioni di competenza del 2022. Sono i dati contenuti nell’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale dell’Inps.

Sono 6.168.734 i nuclei famigliari che hanno ricevuto l’assegno nel 2025, per un totale di 9.755.848 figli: l’importo medio per figlio a luglio 2025, comprensivo delle maggiorazioni applicabili si attesta su 172 euro, e va da circa 57 euro per chi non presenta Isee o supera la soglia massima (che per il 2025 è pari a 45.939,56 euro), a 224 euro per la classe di Isee minima (17.227,33 euro per il 2025).

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).