ROMA (ITALPRESS) – A gennaio sono stati erogati alle famiglie assegni per 1,6 miliardi, che si aggiungono ai 19,7 miliardi del 2025. Sono i dati contenuti nell’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale (AUU) pubblicato dall’Inps con riferimento al periodo gennaio 2025 – gennaio 2026. Sono 5.895.781 i nuclei familiari che hanno ricevuto l’assegno a gennaio 2026, per un totale di 9.296.623 figli: l’importo medio per figlio a gennaio 2026, comprensivo delle maggiorazioni applicabili si attesta su 174 euro, e va da circa 58 euro per chi non presenta Isee o supera la soglia massima (che per il 2026 è pari a 46.582,71 euro), a 223 euro per la classe di Isee minima (17.468,51 euro per il 2026).

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