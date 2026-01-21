Assegno unico universale dell’Inps, nei primi undici mesi del 2025 erogati 18,1 miliardi

ROMA (ITALPRESS) – Nei primi undici mesi del 2025 sono stati erogati alle famiglie assegni per 18,1 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,9 miliardi del 2024. Sono i dati contenuti nell’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale (AUU) pubblicato oggi dall’Inps con riferimento al periodo gennaio 2024 – novembre 2025. Sono 6.279.392 i nuclei familiari che hanno ricevuto l’assegno nel 2025, per un totale di 9.935.828 figli: l’importo medio per figlio a novembre 2025, comprensivo delle maggiorazioni applicabili si attesta su 174 euro, e va da circa 58 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2025 è pari a 45.939,56 euro), a 224 euro per la classe di ISEE minima (17.227,33 euro per il 2025).

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).