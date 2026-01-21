Assegno Unico nel 2025 a 6,3 milioni di famiglie

ROMA (ITALPRESS) - Nei primi undici mesi del 2025 l’Assegno Unico Universale è stato erogato a 6,3 milioni di famiglie per quasi 10 milioni di figli e un totale di 18,1 miliardi di euro. Lo certifica l’INPS. Nel 2024 erano stati erogati 19,9 miliardi di euro. A novembre 2025 l’assegno per figlio, comprensivo delle maggiorazioni, è stato in media di 174 euro. La cifra però cambia molto in base all’ISEE: si va da circa 58 euro per chi non presenta la certificazione o supera la soglia massima di reddito, fino a 224 euro per la fascia ISEE minima. La soglia massima di riferimento per il 2025 è stata di poco più di 45.939 euro. L’importo medio per figlio è più alto nel Sud e nelle Isole rispetto al Nord. Guidano la classifica per numero di domande presentate Lombardia, Campania, Lazio e Sicilia. abr/azn