SANTA VENERINA (ITALPRESS) – Il riscatto di Emanuele Lambertini, il bis di Michele Massa, Leonardo Rigo e Consuelo Nora, poi le prime volte di Sofia Brunati e Julia Markowska. Si è chiusa così la seconda giornata dei Campionati Italiani Paralimpici a Santa Venerina, nel sabato tutto dedicato alla spada, caratterizzato da gare molto partecipate e finali bellissime, equilibrate e decise sui titoli di coda. Tra gli spadisti categoria A, dopo il secondo posto di ieri nel fioretto, successo per Emanuele Lambertini che, in uno splendido derby in casa Fiamme Oro, ha superato nell’ultimo atto Edoardo Giordan, d’argento. Bronzo al collo per il debuttante Gabriele Maria Albini dell’Accademia Scherma Milano e per Mattia Galvagno del Pisascherma. Nella spada maschile B vince il secondo tricolore in 24 ore Michele Massa. Il portacolori dell’Accademia Scherma Fermo ha bissato il titolo conquistato ieri nella spada battendo in una finale avvincente Davide Costi del Pentamodena. Terzo gradino del podio per Davide Maria Scicolone dell’AuSportiva e Francesco Calvelli della Giovani e Tenaci. Titolo bis anche nella spada maschile C firmato da Leonardo Rigo: l’atleta della Zinella Scherma San Lazzaro di Savena si è imposto su Simone Rabitti del Club Scherma Koala Reggio Emilia (argento), mentre si sono classificati terzi Michele Venturi del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo e Claudio Radicello del Circolo Schermistico Mazarese. Nella spada femminile A Sofia Brunati delle Fiamme Oro ha tolto lo scettro alla campionessa uscente Veronica Martini del Club Scherma Koala Reggio Emilia, in un appassionate match deciso all’ultima stoccata. Medaglie di bronzo per Manuela Lanari della Giovani e Tenaci e Marcella Li Brizzi del Club Scherma Palermo. Spettacolare anche la finale delle spadiste categoria B con Julia Markowska delle Fiamme Oro che si è imposta in un assalto equilibrato, vissuto punto a punto, sulla detentrice del titolo Rossana Pasquino (argento per la campana delle Fiamme Oro). Terza piazza per Alessia Biagini del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo e Arianna Palmieri del Circolo della Spada Rimini. Infine la categoria C di spada femminile ha visto la conferma di Consuelo Nora: la torinese delle Lame Rotanti ha fatto doppietta dopo il titolo di ieri nel fioretto, seconda ancora Giada Tognocchi del Club Scherma Valdera, terze classificate Monia Bolognini della Zinella Scherma San Lazzaro di Savena ed Elena Valsecchi del Circolo Scherma Lecco. Domani a Santa Venerina gran finale con la sciabola maschile e femminile categorie A e B, la spada maschile a squadre e la spada per non vedenti, specialità che proprio in terra siciliana, nell’edizione di Acireale 2014, entrò a far parte dei Campionati Italiani di scherma paralimpica e che negli ultimi anni ha avuto un notevole sviluppo.

