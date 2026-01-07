ROMA (ITALPRESS) – Assalto a un portavalori con tre veicoli andati in fiamme all’altezza del km 595 dell’Autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra il bivio con la A16 Napoli-Canosa e Cerignola Est. Alle ore 22:00 circa il tratto è stato riaperto in direzione Pescara.

Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e il personale della Direzione 8 Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Gli utenti diretti verso Bari sono dovuti uscire a Cerignola Est, percorrere la SS 16 Adriatica verso Bari, per poi rientrare in autostrada a Canosa.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).