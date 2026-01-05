Assalto a un portavalori sulla A14 tra Ortona e Pescara, traffico bloccato

ROMA (ITALPRESS) – Rapina a un furgone portavalori, avvenuto all’altezza del km 402 lungo Autostrada A14 Bologna-Taranto nel tratto compreso tra Ortona e Pescara Sud, in direzione Pescara. L’evento ha coinvolto tre autovetture e un camion. Al momento non si conosce l’entità del bottino.

Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, che stanno effettuando gli accertamenti per la ricostruzione dell’evento, e il personale della Direzione 7 Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. Attualmente, nel tratto interessato, il traffico risulta bloccato e si registra 1 km di coda in direzione Pescara. Gli utenti che viaggiano verso Pescara devono uscire a Ortona, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Pescara Sud.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).