Assalto a due furgoni portavalori con armi da guerra, 11 arresti

LIVORNO (ITALPRESS) - I Carabinieri del Comando provinciale di Livorno hanno eseguito nelle province di Nuoro, Pisa e Bologna, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 11 indagati, tutti di origini sarda e di età compresa tra i 33 e i 54 anni, ritenuti responsabili, a vario titolo ed in concorso tra loro, di rapina pluriaggravata, detenzione e porto in luogo pubblico di diverse armi da guerra, munizioni da guerra, esplosivo ed armi comuni da sparo nonché di furto pluriaggravato e ricettazione. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Livorno, su richiesta della locale Procura, a seguito di una complessa e tempestiva indagine condotta dal Nucleo Investigativo di Livorno a seguito del cruento assalto a due furgoni portavalori avvenuto il 28 marzo scorso in pieno giorno sulla SS1 Aurelia nel comune di San Vincenzo, quando un "commando" armato composto da persone con il volto coperto e dall'accento sardo si è impossessato di circa 3 milioni di euro, dandosi alla fuga. vbo/mca1 (Fonte video: Carabinieri)