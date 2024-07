ASSAGO (MILANO) (ITALPRESS) – Un’annaffiatura più efficace per le piante e, allo stesso tempo, il risparmio concreto di una risorsa preziosa come l’acqua. Strizza l’occhio alla sostenibilità il nuovo sistema di irrigazione scelto dal Comune di Assago per gli esemplari di Parrotia piantumati nei mesi scorsi. Non saranno passati inosservati, agli occhi dei tanti cittadini che percorrono la via Matteotti, i sacchi verdi posizionati ai piedi delle nuove piante, un vero e proprio sistema innovativo per l’irrigazione automatizzata di piante, arbusti e spazi verdi pubblici che, oltre ad ottimizzare l’innaffiamento, permette di risparmiare una notevole quantità di acqua, cosa di non poco conto. Si chiamano sacchi di irrigazione e vengono posizionati attorno alla pianta da irrigare. Sono riempiti con una quantità d’acqua fino a 75 litri. Al contrario dei metodi tradizionali con i quali l’acqua viene fornita tutta insieme, questi sacchi la rilasciano gradualmente in piccole goccioline che raggiungono direttamente il terreno lungo un intervallo di tempo di circa 9 ore. Piccole quantità di acqua distribuite in un periodo di tempo più lungo consentono alle radici di assorbire molto meglio per nutrire l’albero. Ciò significa che non viene sprecata acqua e non è necessario annaffiare costantemente le piante. Queste sacche inoltre sono resistenti alle intemperie e vengono semplicemente chiuse con una cerniera intorno al tronco dell’albero”. E’un sistema certamente innovativo che è possibile utilizzare preferibilmente per le giovani piante che hanno radici ridotte e che quindi necessitano di innaffiature più frequenti rispetto ad alberi adulti che hanno radici molto più profonde.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Comune di Assago