E’ stata inaugurato sabato, in via Cascina Bazzana ad Assago, il Punto Parco Velostazione. Si tratta di una struttura patrocinata dal Comune, dall’Area Metropolitana Milanese e dal Parco Agricolo Sud Milano, concepita con l’intento di incentivare l’uso delle biciclette e garantire una mobilità che rispetti l’ambiente. Al taglio del nastro sono intervenuti il sindaco di Assago Lara Carano, il vicesindaco Mario Burgazzi e il presidente del Parco Agricolo Sud Milano, Daniele Del Ben. La Velostazione è stata situata nei pressi della fermata della metropolitana, in modo da poter parcheggiare la bicicletta ed accedere, facilmente, all’utilizzo successivo del servizio di trasporto pubblico, evitando inquinamento e traffico. Il parcheggio della bicicletta avviene previo acquisto di una tessera, che ha un costo vitalizio di 5 euro. “Oggi inauguriamo la velostazione ‘Punto Parco Sud’, che consente ai cittadini, mediante l’acquisto di una tessera, di parcheggiare la propria bicicletta e di accedere, direttamente, al servizio della metropolitana attraverso il ponte ciclopedonale. Assago ha costruito il suo sviluppo urbanistico adeguandosi ai principi che sorreggono il modello green del vivere sano, in un contesto verde, che tiene conto del rispetto dell’ambiente affinchè si realizzi la coabitazione sana e salutare dell’uomo con la natura” ha dichiarato il sindaco Lara Carano. “Assistiamo al fenomeno che vede crescere sempre più il numero delle coppie di giovani, provenienti da Milano, le quali scelgono di abitare nelle zone residenziali di Assago, in cui poter crescere i loro figli in modo più salutare, perchè immerse nel verde e, nel contempo, ben collegate al centro città. Da alcuni anni abbiamo dato corso alla costruzione delle piste ciclopedonali, dei parcheggi e delle colonnine per le ricariche delle auto elettriche. Precursori rispetto ad altri Comuni, poniamo ora la Velostazione a disposizione dei nostri cittadini, al fine di rendere loro ancor più agile e snello l’adeguarsi all’istanza della mobilità sostenibile” aggiunge il sindaco. “La velostazione costituisce un importante nodo di interscambio per il trasporto dolce casa/lavoro, casa/studio, il famoso ‘ultimo migliò, ma è anche la ‘finestrà rivolta verso il Parco Agricolo Sud Milano, che ci permetterà di poter conoscere e vivere tutte le bellezze storiche, naturalistiche e commerciali che ci circondano” ha aggiunto il vicesindaco Burgazzi. (ITALPRESS).

Photo credits ufficio stampa Comune di Assago