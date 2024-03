ASSAGO (MILANO) (ITALPRESS) – In occasione del 21 Marzo, la giornata che nel primo giorno di primavera celebra la “memoria e l’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, l’Amministrazione Comunale ha organizzato due eventi per sensibilizzare grandi e piccini su un tema che non solo va ricordato ma, anche, tramandato. “Abbiamo declinato il mese di marzo in rosa – spiega il Presidente del Consiglio Graziano Musella – e anche in una giornata importante come quella che ricorda le vittime innocenti delle mafie, abbiamo scelto di raccontare le storie di madri, figlie, sorelle e mogli che hanno avuto il coraggio di ribellarsi al sistema criminale che le teneva prigioniere. Per celebrare la XXIX edizione abbiamo proposto due eventi, uno per gli adulti e l’altro per i più giovani. Siamo convinti che, solo tramite la memoria e l’informazione possiamo rendere i nostri figli consapevoli e, quindi, realmente liberi”. Per i più giovani, l’appuntamento è in biblioteca, venerdì 22 marzo alle ore 15. Attraverso le nuove forme di comunicazione che vanno per la maggiore tra gli adolescenti, come quella della ‘Graphic Novel’, si attirerà la loro attenzione sulla figura di Lea Garofalo, la testimone di giustizia che si ribellò alla mafia per salvare la figlia. Un gesto che le costò la vita. Il laboratorio di lettura e fumetto prenderà in esame il libro di Ilaria Ferramosca “Lea Garofalo. Una madre contro la ‘ndrangheta”. Domenica 24, invece, sarà la volta degli adulti. Alle ore 16.30, presso la Sala Castello del centro civico, andrà in scena “Il sorriso di Elettra”, storie di donne in lotta con la mafia. (ITALPRESS).

Foto: Ufficio Stampa Comune di Assago