NAPOLI (ITALPRESS) – Presentata questo pomeriggio nella sede della Federico II di via Claudio a Napoli la seconda edizione della Smart Infrastructures Academy, iniziativa frutto della collaborazione tra l’Università e Tecne, società del Gruppo Autostrade per l’Italia. La partnership, rientrante nel progetto “Autostrade del Sapere”, nacque con l’obiettivo di formare alti profili professionali per lo sviluppo, gestione e monitoraggio delle infrastrutture stradali e autostradali. La SI Academy ha già formato e inserito nel Gruppo decine di nuovi ingegneri con competenze specializzate: una risposta concreta ed efficace al problema dello shortage e dello skills mismatch, sul quale Autostrade è fortemente impegnata a livello nazionale e sistemico. L’avvio dei corsi del nuovo anno accademico, che vedranno la partecipazione di 36 studenti (21 giovani neolaureati e 15 dipendenti del Gruppo Aspi), è stata l’occasione per presentare le inedite innovazioni tecnologiche già operative, in via sperimentale, sulla Tangenziale di Napoli, principale infrastruttura stradale della città che si sta cercando di rendere sempre più futuristica, oltrechè modello di sviluppo ingegneristico per l’intero Paese. L’idea è quella di utilizzare l’infrastruttura come un “laboratorio a cielo aperto” delle sperimentazioni che saranno poi diffuse su tutta la rete nazionale. Grazie al rafforzamento di questa virtuosa sinergia, da oggi l’infrastruttura partenopea sarà tra l’altro a disposizione dell’Ateneo federiciano per testare le soluzioni tecnologiche sviluppate in collaborazione con diverse realtà, nell’ambito del progetto europeo F2 Smart Lab. Tra i principali progetti già avviati in modalità sperimentale, la riqualificazione in chiave sostenibile e l’autosufficienza energetica dei caselli. Sul viadotto Capodichino è già partita inoltre l’installazione di un innovativo sistema di illuminazione radente e intelligente, capace di coniugare il risparmio energetico (-15%) alla comunicazione tra veicoli e autostrada. Il team della Federico II sta anche sviluppando il sistema sensoristico che, installato sulle principali opere d’arte, consente la sorveglianza dinamica costante e in tempo reale delle strutture della rete e, grazie ad Argo, la piattaforma informatica di asset management sviluppata da Movyon, offre in un’unica soluzione la completa digitalizzazione degli asset. Al via su Tangenziale, infine, la sperimentazione della dematerializzazione del prepagato ricaricabile attraverso il Conto Targa, il sistema di pagamento personale associato alla targa del proprio veicolo che consente di pagare i pedaggi scegliendo di domiciliarne il pagamento su carta di credito o conto corrente. “Sono novità che avevamo già annunciato, questa è la dimostrazione che facciamo quello che avevamo detto di fare” afferma l’ad di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi. “Sulla Tangenziale di Napoli – prosegue – stiamo applicando tecnologie all’avanguardia, sia sulle attività di manutenzione ma anche in chiave di sviluppo digitale. Per un asset così importante per la città stiamo applicando concretamente quello che abbiamo studiato”. Sul nuovo corso della SI Academy che nasce, Tomasi si mostra entusiasta. “La seconda edizione conferma la validità dell’iniziativa, abbiamo formato più di trenta ragazzi lo scorso anno, ne stiamo formando oltre quaranta quest’anno in una delle scuole di eccellenza del Paese. Il fatto che stiamo investendo ancora e continueremo a farlo sulle eccellenze del sud lo riteniamo un fattore importante per il sistema Paese”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche la presidente di Autostrade per l’Italia, Elisabetta Oliveri. “C’è bisogno davvero di tante competenze di ragazzi giovani e talentuosi che sappiano guardare allo sviluppo della rete infrastrutturale in un’ottica di sostenibilità” spiega. “E’ per questo – prosegue – che vengono creati questi percorsi multidisciplinari che portano ragazzi già laureati a contatto con tutta una serie di elementi multidisciplinari che consentono poi a loro di entrare in azienda e di essere subito un valore per noi”. Del resto, come racconta proprio Oliveri, i ragazzi che hanno completato la prima edizione del corso “sono stati tutti inquadrati all’interno delle realtà del Gruppo Autostrade”. Un ulteriore elemento che mette in risalto la caratura del corso. Anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, presente all’inaugurazione assieme all’Ad di Tangenziale di Napoli Luigi Massa e al presidente di Tecne, Ennio Cascetta, plaude all’iniziativa. “E’ un progetto molto importante che significa non solo creare professionalità, ma anche dare opportunità di lavoro qualificate ai nostri giovani perchè alla fine di questo percorso tutti i laureati vengono assunti: questa è la strada che l’Università sta seguendo – afferma il sindaco -: è un altro modo per tenere Napoli al centro di quelle che sono le dinamiche dell’innovazione e dello sviluppo del Paese”.(ITALPRESS).

Photo Credits: xc9