SIRACUSA (ITALPRESS) – L’Asp di Siracusa ha predisposto un ulteriore piano straordinario per ridurre i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie le cui prenotazioni superano i tempi di garanzia.

Il progetto ha previsto l’attivazione di agende aggiuntive per le diverse branche dove più lunghi risultano ancora oggi i tempi di attesa e fasce orarie di servizio prolungate. Gli utenti interessati a partire da oggi riceveranno sms, e-mail e notifiche sull’App IO per facilitare la comunicazione e offrire la possibilità di anticipare le prenotazioni disponibili. In questo modo si intende ridurre le liste di attesa e garantire un accesso più rapido ai servizi sanitari.

Nel messaggio saranno contenute tutte le informazioni necessarie e un link diretto al portale dedicato: https://porla-ws.asp.sr.it/campagna-info al quale l’utente dovrà accedere con un semplice click.

“Con questa iniziativa rafforziamo il nostro impegno nel venire incontro ai bisogni dei cittadini, offrendo strumenti innovativi e tempestivi per rendere più semplice e veloce l’accesso alle prestazioni sanitarie. E’ un passo importante per avvicinare ancora di più l’Azienda ai bisogni reali delle persone e ridurre i tempi di attesa”, dichiara il direttore generale dell’ASP di Siracusa Alessandro Caltagirone.

All’interno del link il cittadino potrà confermare la disponibilità ad essere ricontattato per anticipare la prenotazione e sarà richiamato con la proposta e la data di anticipo. Nel caso in cui la prenotazione non serva più è possibile disdire velocemente liberando uno slot per un altro cittadino. Sapere prima chi è disponibile ad anticipare permetterà all’Azienda di garantire più prestazioni e migliorare i propri servizi. E’ un gesto semplice che riduce i tempi per tutti i cittadini.

