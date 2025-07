Asp Ragusa, l’Ematologia diventa centro di riferimento in Sicilia

RAGUSA (ITALPRESS) - L’Ematologia dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa entra a far parte della rete regionale siciliana delle malattie rare. La struttura è stata designata come centro di riferimento per la gestione dell’emofilia, rara malattia del sangue che compromette la capacità dell’organismo di fermare le emorragie. Il decreto dell’assessorato regionale alla Salute autorizza l’Ematologia ragusana a prendersi carico in modo completo dei pazienti con emofilia e altre coagulopatie congenite: dalla diagnosi alla terapia, dal monitoraggio clinico alla somministrazione dei farmaci salvavita. sat/gtr