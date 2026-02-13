Home Video News Lombardia Askatasuna, Salvini “In un Paese civile, se uno devasta la città sta...
Askatasuna, Salvini “In un Paese civile, se uno devasta la città sta in carcere”
MILANO (ITALPRESS) - "Noi possiamo fare decreti sicurezza e immigrazione per dare più potere alle forze dell'ordine, per rendere più sicure le nostre città e le nostre stazioni. Certo che se poi i giudici scarcerano la sera quelli che i poliziotti arrestano la mattina, è difficile. Siccome la stessa Procura aveva parlato di devastazione, se uno devasta una città, teoricamente in un Paese civile sta in carcere". Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine dell'inaugurazione della mostra "Dal sogno alla realtà - L'Italia al centro del mondo", in merito agli scontri a Torino contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. xm4/sat/gsl