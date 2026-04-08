PADOVA (ITALPRESS) – In un momento in cui il costo di benzina e, ancor più, del diesel pesa in modo evidente sui bilanci di famiglie e imprese, c’è un gesto concreto che fa davvero la differenza: prendersi cura della propria auto con una manutenzione regolare e attenta. Non si tratta soltanto di una buona norma che aumenta il livello di sicurezza. E’ una scelta intelligente, in grado di trasformarsi, oggi più che mai, in un risparmio reale e misurabile. Un’auto non correttamente mantenuta può arrivare a consumare fino al 10-15% in più rispetto a un veicolo in condizioni ottimali. AsConAuto, l’Associazione che riunisce i concessionari italiani e promuove la distribuzione dei Ricambi Originali sul territorio, richiama l’attenzione degli automobilisti sull’importanza di rispettare i controlli periodici e i tagliandi previsti dal piano di manutenzione del veicolo, affidandosi sempre a professionisti qualificati. Un’auto sottoposta a manutenzione regolare conserva più a lungo l’efficienza originaria del motore e di tutti i suoi componenti. E questo si riflette direttamente sui consumi. Trascurando elementi fondamentali come il filtro aria, il filtro carburante o il sistema di iniezione il veicolo può iniziare a ‘berè di più.

E lo stesso accade quando gli pneumatici sono usurati o non hanno una pressione corretta: aumentando la resistenza al rotolamento il consumo di carburante cresce.

Ma i vantaggi non si fermano al portafoglio. Una manutenzione regolare contribuisce ad aumentare la sicurezza su strada; ridurre l’impatto ambientale; preservare il valore dell’auto nel tempo; prevenire guasti improvvisi e costosi. Prendersi cura della propria auto, in sintesi, significa consumare meno, ridurre le emissioni e viaggiare con maggiore serenità domani. Lo ricorda anche Roberto Scarabel, presidente di AsConAuto: “Dal 15 aprile cessa l’obbligo di montare pneumatici invernali. Nei prossimi giorni molte vetture passeranno dalle officine per il cambio gomme: può essere l’occasione ideale per effettuare un check-up completo. La manutenzione non deve essere vista come una spesa, ma come un investimento. Affidarsi alla rete ufficiale e agli autoriparatori che puntano sul Ricambio Originale significa garantire al veicolo il mantenimento delle prestazioni, anche in termini di consumi, e dei parametri di efficienza previsti dal costruttore nel tempo”.

foto: ufficio stampa AsConAuto

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