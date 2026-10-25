SASSARI (ITALPRESS) – Lotta tra la vita e la morte un ragazzo di 17 anni, ricoverato in gravissime condizioni in ospedale, dopo essere stato accoltellato al torace nella notte tra sabato e domenica nei pressi di un locale notturno a Sassari.

Il presunto aggressore è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato con l’accusa di tentato omicidio. Si tratta di un 19enne, residente a Sorso, già arrestato nel luglio 2025 dai carabinieri per un fatto analogo.

Secondo le prime ricostruzioni fornite alla Polizia, l’aggressione sarebbe maturata al termine di una lite tra alcuni giovani.

(ITALPRESS).

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