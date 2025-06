Artigiano in Fiera, anteprima estiva con Agrifood Made in Sicily

MILANO (ITALPRESS) - La Sicilia è una terra di grandissima tradizione gastronomica, basata sui suoi stessi prodotti locali, come agrumi, olive, mandorle, pistacchi. Tutti elementi che contribuiscono a rendere unica una regione divenuta tra i simboli del made in Italy agroalimentare. Proprio a questo settore fa riferimento la maggior parte delle aziende, rigorosamente a conduzione familiare, che dal 29 maggio al 2 giugno ha partecipato alla prima edizione di “Artigiano in Fiera - Anteprima d’estate”, a Fiera Milano. Tra gli stand un vero e proprio viaggio del gusto, dalla ricotta alle confetture, dal pistacchio al cioccolato e alla mandorla. sat/azn