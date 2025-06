Artigiano in Fiera-Anteprima d’estate, il vino siciliano protagonista

MILANO (ITALPRESS) - Una terra di profumi intensi e naturali che spaziano dagli agrumi alle erbe aromatiche, passando per la dolcezza di fiori come quelli del mandorlo all’aria pungente di sale lungo le coste. La produzione vinicola siciliana, in esposizione a Fiera Milano alla prima edizione di “Artigiano in Fiera - Anteprima d’estate” ha esposto le sue eccellenze. Il vino simbolo per eccellenza resta il marsala, ma la ricchezza delle materie prime autoctone amplia il catalogo dei prodotti con soluzione e gusti inaspettati. Le aziende presenti ad “Artigiano in Fiera - Anteprima d’estate” sono tutte nate da iniziative familiari e continuano a essere gestite da nipoti e pronipoti di chi le ha fondate. Un ulteriore segno di quanto sia importante non solo per la regione, ma per l’Italia intera, la piccola e media impresa. f12/sat/gtr