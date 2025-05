All’Arsenale di Venezia il terzo giorno del Salone Nautico

VENEZIA (ITALPRESS) – All’Arsenale di Venezia ha preso il via il terzo giorno di Salone Nautico. La tradizione ha fatto da protagonista al pontile Scali con la IV° edizione del corteo “Barche Storiche in legno Dalla Pietà – Un classico della storia nautica veneziana”, cura di Associazione culturale barche in Legno Dalla Pietà, impegnata nella conservazione di un patrimonio artigianale che ha dato vita a imbarcazioni intramontabili per stile e storia.

A prendere parte all’appuntamento, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, il consigliere delegato alla Tutela delle tradizioni Giovanni Giusto, così intervenuto: “È una grande opportunità per me e per l’Amministrazione rientrare nella famiglia del Cantiere Dalla Pietà, fiore all’occhiello della storia della nautica veneziana”. In Area sommergibile Dandolo si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della Venice Hospitality Challenge, giunta alla sua dodicesima edizione, che si conferma uno degli appuntamenti più prestigiosi e rappresentativi di Venezia. Promossa da Yacht Club Venezia e riservata ai soli maxi yacht abbinati ad altrettante famose realtà dell’alta hôtellerie veneta, è l’unica regata al mondo che si disputa interamente nelle acque interne di una città, che unisce il fascino della grande vela con un’eccellenza alberghiera famosa in tutto il mondo.

Presente l’assessore al Turismo Simone Venturini, che nel suo intervento ha sottolineato il valore della manifestazione per la città, dichiarando: “Una grande festa del mare, le migliori imbarcazioni e la migliore accoglienza veneziana sono i protagonisti di questa manifestazione. Anche grazie alla sinergia con l’hôtellerie coinvolta nella regata, vera ambasciatrice dell’arte dell’accoglienza veneziana, eventi come questo creano un percorso di coesione con la comunità e qualificano Venezia, ricordando al mondo una tradizione marinara millenaria e l’eccellenza della sua ospitalità”.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).