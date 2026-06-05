Arrivati a Verona i 100 rappresentanti Unesco per l’evento “Campioni del Mondo”

ROMA (ITALPRESS) – I 100 delegati Unesco partiti con un volo ITA Airways questa mattina da Parigi, guidati dall’ambasciatore e rappresentante permanente d’Italia presso l’UNESCO Liborio Stellino, sono atterrati all’aeroporto di Verona “Valerio Catullo”. Ad accoglierli il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, l’assessora a Cultura, Turismo e Spettacolo del Comune di Verona Marta Ugolini, la sovrintendente della Fondazione Arena di Verona Cecilia Gasdia e il presidente di ITA Airways Sandro Pappalardo.

I delegati, provenienti da Albania, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Burkina Faso, Colombia, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, Grecia, Grenada, Guinea Equatoriale, Kenya, Liberia, Lussemburgo, Mongolia, Oman, Nigeria, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Romania, Serbia, Slovacchia, Spagna, Togo, Turchia, Ucraina, Ungheria, Uzbekistan, Vietnam, Zimbabwe, solo per citarne alcuni, parteciperanno all’evento “Campioni del mondo – Italia loves UNESCO” di questa sera.

L’iniziativa, realizzata da Fondazione Arena di Verona in collaborazione con Rai Cultura e Ministero della Cultura, Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Ministero del Turismo, Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Ministro per lo Sport e i Giovani, andrà in onda in diretta mondiale su Rai 1 dall’arena di Verona alle 21:30, e vedrà la partecipazione di Plácido Domingo, Serena Autieri, Vittorio Grigolo, Gigi D’Alessio, Sal Da Vinci, Serena Rossi, Massimo Ranieri, Gianni Morandi e Patti Smith, con la conduzione di Milly Carlucci e Paolo Belli.

– Foto ufficio stampa Ministero del Turismo –

(ITALPRESS).