Arrivano Fiat 600 Sport e Abarth 600e unite nello spirito di Milano-Cortina

MILANO (ITALPRESS) - Due importanti brand come Fiat e Abarth accomunati dalla cornice delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, per presentare due novità della loro gamma con lo sport come cuore pulsante. E' in questo contesto che sono state presentate a Milano la Fiat 600 Sport e la Abarth 600e. "Gennaio è stato un mese di successo per Fiat per quel che riguarda le vetture. Abbiamo chiuso al 13,5% di quota con i veicoli commerciali al 25,1% di quota, tre punti in più rispetto allo stesso periodo del precedente anno per una quota complessiva Fiat più Fiat Professional di 14,5 punti in crescita di un punto e mezzo rispetto all'anno precedente", ha dichiarato Alessio Scutari, managing director Fiat & Abarth Italia,