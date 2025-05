ROMA (ITALPRESS) – Arriva “Vivere e mangiare a Miami Beach“, la guida pratica per scoprire una delle mete più ambite del mondo. Miami Beach non è solo una destinazione da sogno, è un’esperienza da vivere fino in fondo. Lo sa bene Roberto Onofri, autore, dj e personaggio della tv, che ha deciso di raccogliere in un unico volume consigli pratici, esperienze personali e segreti del posto per aiutare chiunque desideri visitare questa città unica. È un racconto diretto, semplice e utile su come affrontare un viaggio a Miami, tra voli, visti, alloggi, locali e ristoranti, fino agli angoli nascosti da non perdere.

“Una guida scritta da una persona normale, per persone normali”, come la definisce l’autore stesso, che vive tra l’Italia e gli Stati Uniti e conosce profondamente le due culture. Il libro, edito da Group Italian Television, è già disponibile su Amazon sia in formato cartaceo che digitale.

– foto Roberto Onofri / Group Italian Television –

(ITALPRESS).