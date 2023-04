Arriva una guida per vivere in condominio

Sono 45 milioni gli italiani che vivono in condominio, condividendo spazi e servizi comuni. Spesso però la mancata conoscenza di diritti e doveri causa gravi contrasti che sfociano in cause legali. Per questo motivo è nata la guida “Vivere in Condominio - Casi e risposte pratiche”, realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato e scaricabile online dal sito. spf/mgg/gsl