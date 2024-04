Legalità, Schifani “Vigileremo nelle amministrazioni comunali”

PALERMO (ITALPRESS) - "Vigileremo sulle Amministrazioni comunali, faremo di tutto perché il controllo sui Comuni sia sempre più attento. Ci sono stati e ci sono scioglimenti per mafia. Quand'è così ben vengano perché servono a stroncare forme di connivenza anche strisciante che inquinano la pubblica amministrazione". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine della cerimonia per la riconsegna alla collettività, a Cinisi, nel Palermitano, del casolare in cui venne ritrovato il cadavere di Peppino Impastato. abr/gtr/com