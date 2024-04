Mafia, Schifani “La contrastiamo senza se e senza ma”

PALERMO (ITALPRESS) - "Questo casolare è stato ristrutturato con fondi della Regione. Sono contento di dare questa ottima e lieta notizia che è in sintonia con l'impegno della Regione e dell'Amministrazione regionale, non solo nel contrasto ad ogni forma di criminalità ma anche nel ricordo di chi ha perso la vita nell''azione quotidiana che ha svolto contro la mafia". Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine della cerimonia, a Cinisi, nel Palermitano, per la riconsegna alla collettività del casolare in cui venne trovato il cadavere di Peppino Impastato. "Siamo qui per onorare e ricordare questa figura e per dare un messaggio alla mafia. Questo Governo la contrasterà senza se e senza ma", aggiunge il Governatore. (ITALPRESS). vbo/abr/gtr/com