Schifani “Contrasto alla mafia è diventato un fatto culturale”

PALERMO (ITALPRESS) - "Il contrasto alla mafia è diventato ormai un fatto culturale e sociale. Vado in tante scuole e ho assistito a tanti interventi di bambini formati alla legalità dai loro docenti. Abbiamo pagato un grande prezzo ma questo viene oggi compensato da una grande cultura della legalità che comincia dalle famiglie e dai giovani". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine della cerimonia per la riconsegna alla collettività, a Cinisi, nel Palermitano, del casolare in cui venne ritrovato il cadavere di Peppino Impastato, abr/gtr/com