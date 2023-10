TORINO (ITALPRESS) – Suzuki annuncia la nuova V-Strom 800SE con ruota da anteriore da 19″ sviluppata sulla base della piattaforma che nasce attorno al recente motore bicilindrico parallelo 800.

La nuova V-Strom 800SE, Street Explorer, è l’ideale per l’uso su strada, grazie ai suoi distintivi cerchi in lega leggera da 19 e 17 pollici, alle soluzioni ciclistiche e alla posizione di guida ottimizzata. Ha un nuovo equilibrio tra comfort, piacere di guida e praticità, portando la versatilità d’impiego in una nuova dimensione, complici anche avanzati sistemi elettronici che supportano il pilota in molte situazioni di guida. La moto ha di serie un ricco equipaggiamento, che comprende anche: la strumentazione digitale TFT LCD a colori e il sistema “Cambiarapido” (Bi-directional Quick Shift System). La V-Strom 800SE entra in listino a un prezzo di 10.700 e può essere prenotata anche sul sito Suzuki, tramite il sistema Smart Buy.

Foto: ufficio stampa Suzuki Italia

(ITALPRESS).