Arriva la nuova Mercedes-Maybach SL Monogram Series

ROMA (ITALPRESS) – Mercedes-Maybach sta ampliando il proprio portafoglio prodotti con un quarto modello, la nuova Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series, che rappresenta il modello più sportivo mai realizzato nella storia del marchio. Questa due posti a cielo aperto interpreta in modo straordinario la silhouette iconica della SL. Le proporzioni atletiche si fondono con un’estetica raffinata e un comfort ai massimi livelli.

La Mercedes-Maybach SL apre un’intera nuova dimensione nel mondo del cruising all’aria aperta. Combina un’esperienza di guida dinamica con tutto ciò che caratterizza una Mercedes-Maybach: maestria artigianale, materiali di alta qualità e dettagli di design esclusivi. In linea con la filosofia del marchio, offre un’esperienza sensoriale e olistica. Il lancio sul mercato in Europa è già iniziato, con altri mercati che seguiranno successivamente.

“Vogliamo sorprendere, ispirare ed entusiasmare i nostri clienti. Con la Mercedes-Maybach SL Monogram Series, stiamo offrendo loro il modello più sportivo ed esuberante che abbiamo mai creato. Una vera Maybach per il massimo del piacere di guida all’aria aperta” dichiara Daniel Lescow, Head of Mercedes Maybach, Mercedes Benz Group.

La Mercedes-Maybach SL è una combinazione straordinaria di bellezza e sportività. Questo si esprime in modo evidente nei due concept di design proposti: “White Ambience” come nuova interpretazione della tipica verniciatura bicolore Maybach, con il nero ossidiana metallizzato nella parte superiore del veicolo e il bianco magno opalite Manufaktur nella parte inferiore e “Red Ambience”, dove il nero ossidiana metallizzato contrasta elegantemente il rosso granato metallizzato MANUFAKTUR. Sviluppata per la prima volta per la nuova due posti Mercedes-Maybach, questa vernice trasparente colorata si distingue per la tinta vibrante e ricca, che restituisce un effetto di profondità unico.

Gli interni trasmettono una sensazione speciale di leggerezza e spaziosità. L’ampio utilizzo del cuoio Manufaktur Exclusive Nappa, color bianco cristallo e trattato in modo sostenibile, crea un’atmosfera ariosa ed elegante. Arricchisce i sedili con il loro nuovo design floreale, ma anche i pannelli delle porte, la console centrale e lo spazio dietro i sedili. Questo genera una sensazione di ampiezza e, allo stesso tempo, il tipico effetto “cocooning” Maybach. I poggiatesta e i rivestimenti dei sedili in cromo argentato galvanizzato offrono un contrasto glamour. La lavorazione elaborata della superficie e dello schienale dei sedili, tipica del marchio, garantisce il massimo comfort di seduta. I pannelli laterali dei sedili sono abbassati per facilitare l’ingresso e l’uscita.

Oltre ai due concept cromatici, sono disponibili su richiesta più di 50 altri colori di vernice Manufaktur. La palette cromatica si ispira alle tonalità di pietre preziose, minerali o fenomeni naturali come il Blu della Costa Azzurra, oltre alle tendenze cromatiche attuali nel mondo della moda, dell’architettura e del design. Ciò include anche tonalità classiche reinterpretate dagli archivi storici di vernici di Mercedes-Benz e Maybach.

La SL Monogram Series è il primo modello Maybach in cui la griglia del radiatore, con finitura cromata e le sue sottili lamelle verticali, ha un contorno a forma di A. In tipico stile da auto sportiva, sposta il centro visivo di gravità verso il basso. Il contorno della griglia del radiatore è illuminato, così come la scritta Maybach delicatamente integrata. Il paraurti anteriore, con le sue prese d’aria orizzontali e il distintivo rivestimento cromato, enfatizzano ulteriormente il carattere sportivo della Maybach SL. Anche il telaio del parabrezza è rifinito in cromo lucido. Il “volto” distintivo e caratteristico è completato da un accento in oro rosa nei fari e dal cofano dedicato con stella Mercedes e una pinna longitudinale placcata in cromo.

– foto: ufficio stampa Mercedes Benz Italia –

(ITALPRESS).