VENEZIA (ITALPRESS) – “Estendo a tutti l’invito a “correre questa maratona di lettura”, partecipando numerosi, organizzando eventi, in ogni angolo del Veneto. Il nostro obiettivo è dare spazio alla lettura, prezioso strumento di conoscenza, di crescita, di educazione e di piacere. Una passione da condividere soprattutto con i più piccoli. Leggere insieme a voce alta, in qualsiasi momento e luogo del Veneto, è occasione per ribadire l’importanza della lettura”.

E’ l’invito con cui l’Assessore regionale alla Cultura del Veneto, Cristiano Corazzari, lancia l’appuntamento del 29 settembre con la giornata clou della manifestazione “Il Veneto legge,” Maratona di lettura giunta alla 7^ edizione. L’iniziativa è ideata e promossa dall’Assessorato alla Cultura della Regione del Veneto insieme alla sezione regionale dell’Associazione Italiana Biblioteche AIB e all’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, MIUR Veneto, in collaborazione con l’Associazione Librai Italiani – Confcommercio Veneto, il Sindacato Italiano Librai Cartolibrai SIL – Confesercenti Veneto, l’Associazione Editori Veneti, l’Associazione Italiana Editori e l’Associazione degli Editori indipendenti, con il patrocinio del MIC Ministero della Cultura.

La Maratona si propone come finalità quella di promuovere la lettura e i libri unendo gli sforzi di educatori e tutti gli attori della filiera del libro, coinvolgendo scuole, biblioteche, librerie, case editrici, lettori professionisti e non solo. E’ rivolta a tutti i cittadini con l’obiettivo di rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa e riconosciuta.

“Lo scorso anno la Maratona di lettura ha registrato numeri da record con iniziative disseminate su tutto il territorio regionale – aggiunge Corazzari-. Numeri che sono certo saranno replicati anche in questa edizione visto l’entusiasmo con il quale stanno arrivando le adesioni. Oltre alla risposta entusiasta alla manifestazione regionale della

Maratona di lettura Il Veneto legge, ci sono anche altri dati che riguardano la lettura e i lettori veneti a confortare. Il Veneto è la regione che ha più patti di lettura locali a livello nazionale, dei 728 patti per la lettura in Italia 93 sono in Veneto. La stessa Regione del Veneto ha promosso nel 2022 il Patto Regionale per la lettura. Tra i Comuni veneti 98 hanno ottenuto la qualifica di ‘Città che leggè dal Centro per il libro e la lettura – Cepell. Il Veneto conta circa 200 gruppi di lettura (ultimo censimento, aprile 2023); circa due milioni di accessi all’anno nelle biblioteche di pubblica lettura (dati 2021); quattro milioni di volumi prestati nelle biblioteche di pubblica lettura (dati 2021); le biblioteche di pubblica lettura hanno investito circa un milione di euro in promozione della lettura (dati 2021)”.

Come ogni anno la Maratona di lettura suggerisce di approfondire autori veneti e libri che parlano del Veneto, oltre alcuni temi specifici. Il tema principale che guiderà le letture per questa settima edizione sarà la letteratura di fiume nelle sue più ampie declinazioni, da quella storica a quella paesaggistica, dalla narrativa al turismo fluviale, passando per le riflessioni che hanno sottolineato la valenza simbolica dei corsi d’acqua nel loro attraversare i territori. A questo argomento si aggiungono temi legati ad alcuni anniversari che ricorrono quest’anno: il 60° anniversario del Vajont (9 ottobre 1963), i 60 anni dall’uscita di “Libera nos a Malo” di Luigi Meneghello, i 100 anni dalla nascita di Italo Calvino (15 ottobre 1923).

Sul sito www.ilvenetolegge.it è disponibile l’elenco completo e aggiornato degli eventi. E’ possibile registrare un nuovo evento nel calendario della Maratona di Lettura 2023 accedendo alla sezione ‘MARATONA’ del sito www.ilvenetolegge.it

