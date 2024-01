VENEZIA (ITALPRESS) – Grande attesa per l’arrivo della Befana in tutto il territorio. Tanti gli appuntamenti organizzati per le famiglie e per i bambini con eventi a loro dedicati anche con i tradizionali “Pan e vin”, inseriti nel palinsesto di Città in Festa del Comune di Venezia, garantendo così il rispetto della tradizione in alcuni luoghi particolarmente significativi. Causa previsioni meteo, alcuni appuntamenti sono stati aggiornati. I “Pan e Vin”, con l’anticipazione di oggi a Zelarino, Gazzera e Sant’Erasmo, proseguiranno anche domani sabato 6 gennaio. Alle ore 17.00 al Campo Sportivo della Parrocchia San Benedetto e Martino di Campalto con la tradizionale Piroa Paroa. Durante la manifestazione cibo e bevande a volontà: pinza, cioccolata calda, tiè e vin brûlé. Appuntamento sempre domani alle 16.45 alla parrocchia San Michele Arcangelo nel campo da calcio. Anche in laguna si accenderanno i falò.

La Befana sbarca il 6 a Sant’Erasmo con ritrovo in chiesa alle ore 15.00 per il concerto e la benedizione dei bambini seguita poi da uno spettacolo di giocolieri in attesa dell’arrivo della Befana carica di calze per i bambini alle 16.00. All’imbrunire, verrà acceso il falò nell’area antistante con distribuzione di pinza e vin brulé. Sempre domani al Lido di Venezia Pan e Vin a Malamocco alle 17.30 con l’associazione Radiantistica che darà vita al tradizionale falò. Si continua domenica 7 gennaio, quando si ripete la tradizione con Zelarino che festeggia la Festa della Befana con il mercatino di hobbisti, con artigiani e street food che si terrà sul sagrato parrocchiale in Via Castellana dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Nel corso della giornata si alterneranno diversi spettacoli: alle ore 11.00 il Clown Crostino, alle ore 14.45 lo spettacolo di equilibrismo e magia di Malabarista Giocoequilibrista, e a seguire i percussionisti del gruppo Bloko Intestinhao. Verranno distribuite le calze della befana ai bambini presenti e, verso le 16.30, verrà acceso il tradizionale falò Piroea Paroea per leggere il pronostico per il nuovo anno.

Sempre domenica 7, Forte Bazzera festeggia l’Epifania dalle ore 16.30, con un concerto seguito poi dalla Messa nella Chiesa di Santa Maria Assunta. Alle ore 19.00 l’accensione del tradizionale falò. Al Parco Catene di Marghera falò spostato causa maltempo al 13 gennaio: qui il tradizionale Piroea Paroea, organizzato dall’Associazione Catene 2000 in collaborazione con Venezia Unica e Fai Centro! Shopping District, inizia alle 17.45, quando verrà acceso il gran falò. A seguire la distribuzione delle calze della Befana ai bambini. Durante la manifestazione saranno attive un’area food truck e un’area gonfiabili per bambini. Al di fuori di questi eventi autorizzati da tempo, l’Amministrazione ricorda il divieto di accendere ed alimentari fuochi, ai sensi dell’articolo 60 del Regolamento di Polizia e sicurezza urbana, approvato dal Consiglio Comunale.

