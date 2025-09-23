Arriva in radio “AMARO”, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari

MILANO (ITALPRESS) – Da venerdì 26 settembre sarà disponibile in radio AMARO, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, nuovo estratto dell’album Hello World. Dopo il successo dei brani Romantico ma muori, Islanda e Bottiglie Vuote feat. Max Pezzali, si riaccendono i riflettori su uno dei brani piú intensi e amati di HELLO WORLD, album giá Doppio Disco di Platino e protagonista dell’ultimo incredibile Tour negli Stadi: 9 tappe che hanno reso indimenticabile l’estate 2025.

Entrata nel cuore del pubblico da subito, grazie alla capacità innata dei Pinguini Tattici Nucleari di trasformare emozioni intime in esperienze universali, “Amaro” è una delle ballad più amate e significative di Hello World. “La parola Amaro è una sintesi tra due altre parole, amare e amato. Sono presente e passato che dialogano. Vicino alla mia vecchia scuola superiore c’è uno skatepark dove, da adolescenti, ci si andava a ‘imboscare’ la notte”, racconta Riccardo Zanotti, ricordando la genesi del brano.

“Ogni tanto ci passo ancora davanti e mi tornano in mente alcune mie storie, che sembravano dover durare per sempre e che invece si sono consumate nel giro di un’estate. Con il tempo impari a coglierne l’ironia: ogni per sempre è valido fino a che non finisce.”

