Arriva il ciclone Thor. Temperature in picchiata

Venti freddi e gelo artico: è in arrivo sull’Italia il ciclone polare Thor, che farà scendere in picchiata le temperature dal nord al sud del paese. -18 gradi sulle Alpi orientali, -14 in Garfagnana, -5 a Milano e nelle zone interne della Sicilia. Tutta l'Italia nelle prossime ore sarà attraversata da nord a sud da temporali, grandine e vento. abr/gtr