Arrestato a Perugia 64enne appartenente a gruppo terroristico tedesco

La Polizia di Perugia, a conclusione di una complessa attività investigativa che ha portato in carcere 25 membri di un gruppo terroristico tedesco di estrema destra, ha proceduto all’arresto, presso un albergo situato in località Ponte San Giovanni, di un componente del gruppo, classe 1958, ex ufficiale dei reparti speciali dell’esercito tedesco. tvi/red