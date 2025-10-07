Home Video News Cronaca Arrestato a Foggia il latitante Gesualdo, tra i più pericolosi
BARI (ITALPRESS) - All'alba di stamani, i Carabinieri del GIS hanno fatto irruzione all'interno di un edificio della periferia di Foggia, sorprendendovi all'interno il pregiudicato latitante Leonardo Gesualdo, 39enne esponente di spicco della "Società foggiana", ricercato dal 2020 e già condannato in primo grado a 12 anni per "associazione mafiosa". trl/mca1 (Fonte video: Carabinieri Foggia)