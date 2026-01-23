Arrestato a Crotone un latitante ricercato per violenza sessuale su un minorenne

CROTONE (ITALPRESS) – I Carabinieri delle Compagnie di Locri e Crotone hanno arrestato un pericoloso latitante ricercato per violenza sessuale su un minorenne. L’uomo, che si era rifugiato a Crotone e viveva con un amico, era sfuggito alle forze dell’ordine adottando precisi accorgimenti per non farsi individuare.

L’operazione, condotta con la massima riservatezza, è frutto di mesi di indagini articolate tra raccolta informativa, pedinamenti e analisi dei contatti del ricercato. Determinante nella fase finale è stata una simulazione di consegna pacco, che ha permesso ai militari di entrare nell’appartamento e arrestare il latitante senza rischi per nessuno.

L’uomo è stato tradotto in carcere e le indagini proseguono per verificare l’eventuale coinvolgimento di fiancheggiatori.

-Foto ufficio stampa Carabinieri Crotone-

(ITALPRESS).