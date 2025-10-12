Arrestati a Piacenza sei ricercati a livello internazionale

PIACENZA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Piacenza ha dato esecuzione a sei mandati di arresto internazionale a carico di altrettanti soggetti, ritenuti componenti di un’associazione criminale dedita alle rapine a mano armata. Gli arrestati sono cittadini di origine nordafricana e sudamericana, tutti residenti in Italia, che a bordo di autovetture di loro proprietà viaggiavano dal nord Italia in direzione della Svizzera.

Poco prima della frontiera, i criminali modificavano le targhe dei veicoli per evitare di essere identificati. A quel punto, si dividevano in gruppi per compiere rapine a mano armata, principalmente ai danni di stazioni di servizio collocate nella zona di Balerna. Fingendosi clienti, entravano nell’esercizio commerciale e minacciavano i cassieri con una pistola, a volte arrivando addirittura ad aggredirli fisicamente. A quel punto si impossessavano dei soldi nella cassa e si davano alla fuga a bordo delle auto con targa alterata. Una volta compiute le rapine, varcavano la frontiera e ripristinavano le targhe originali dei veicoli, facendo rientro in Italia per spartirsi il bottino, complessivamente nell’ordine delle decine di migliaia di franchi. Per i reati commessi, gli arrestati rischiano fino a 15 anni di reclusione in Svizzera.

