Arrestata al casello di Cessalto una ricercata in fuga

TREVISO (ITALPRESS) – I militari della Guardia di Finanza di Treviso hanno arrestato una donna di nazionalità rumena ricercata da tempo, fermata nei pressi del casello autostradale di Cessalto durante un controllo notturno. L’intervento è stato eseguito da una pattuglia della Tenenza di Oderzo nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio. La donna viaggiava a bordo di un’Audi insieme al compagno e ai figli e aveva dichiarato di essere diretta in Spagna.

Dai successivi accertamenti è però emerso a suo carico un mandato di cattura emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, a seguito della revoca della sospensione dell’esecuzione della pena. I fatti risalgono al 2018, quando – ancora minorenne – era stata condannata per tentato furto aggravato in concorso e per false attestazioni a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito, la donna è stata condotta presso la Casa di Reclusione femminile Giudecca, dove dovrà scontare il periodo di detenzione previsto.

– Foto GDF –

(ITALPRESS).