Zecchinato “2,9 milioni di euro in Veneto per progetti e sviluppo dei territori”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Con il bilancio 2026-2028 la Regione ha voluto rafforzare il ruolo delle Ipa, le Intese Programmatiche d’Area, destinando 2,9 milioni di euro a sostegno sia della progettualità sia del funzionamento delle 22 intese attive sul territorio regionale”. Lo ha dichiarato l’Assessore agli Enti Locali del Veneto, Marco Zecchinato, aprendo a Palazzo Grandi Stazioni gli “Stati Generali” delle IPA, organismi di coordinamento intercomunale che oggi coprono il 65% della superficie regionale. “L’obiettivo è potenziare la capacità delle IPA di progettare e realizzare interventi sui territori, passando dalla programmazione su carta ai cantieri e ai servizi per i cittadini – ha proseguito Zecchinato -. Le risorse si articolano in 2,5 milioni di euro per la progettualità territoriale, attraverso bandi da 500 mila euro nel 2026, un milione nel 2027 e un milione nel 2028, e in 400 mila euro destinati nel 2026 al funzionamento delle strutture”. “I finanziamenti sosterranno interventi nei principali ambiti individuati dalla recente riforma normativa regionale, quali sociale e welfare, ambiente e territorio, infrastrutture, turismo e sviluppo economico, rafforzando il ruolo delle IPA come strumenti di coordinamento tra enti pubblici, imprese e territori. Particolare attenzione sarà riservata alle Intese più strutturate e capaci di attivare progettualità: tra i criteri premiali, lo sviluppo dei progetti indicati nei Documenti di programmazione d’area e che riguardino i macrosettori della programmazione strategica regionale, la presenza di personale dedicato, il coinvolgimento di almeno due terzi dei Comuni e l’avvio effettivo dei progetti”.

“Con la nuova disciplina semplifichiamo le procedure e valorizziamo il metodo della concertazione per governare in modo efficace l’area vasta. Vogliamo territori sempre più autonomi nella programmazione e più efficaci nella realizzazione degli interventi”. All’incontro sono state invitate tutte le 22 IPA riconosciute: Alto Vicentino, Altopiano dei Sette Comuni, Area Berica, Bassa Padovana, Cadore, Camposampierese, Castellana, Dolomiti Venete, Marca Trevigiana, Medio Brenta, Miranese, Montello Piave Sile, Opitergino Mottense, Ovest Vicentino, Pedemontana del Brenta, Prealpi Bellunesi, Risorgive, Saccisica, Sistema Polesine, Terre Alte della Marca Trevigiana, Terre di Asolo e Monte Grappa, Venezia Orientale.

– foto ufficio stampa Regione Veneto –

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