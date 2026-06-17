CATANIA (ITALPRESS) – Si è ufficialmente insediato il nuovo direttore dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria dell’Arnas Garibaldi di Catania. Si tratta del dottore Alfio Alfonzo Azzolina, professionista di consolidata esperienza clinica e scientifica nel settore otorinolaringoiatrico.

La formalizzazione dell’incarico è avvenuta ieri con la firma del contratto alla presenza del direttore generale dell’Arnas Garibaldi, dottore Giuseppe Giammanco. Successivamente, il nuovo direttore è stato presentato agli operatori sanitari dell’azienda ospedaliera nel corso di un incontro cui hanno partecipato anche il direttore amministrativo, dott. Carmelo Ferrara, e il direttore sanitario, dottore Mauro Sapienza.

Il dottore Azzolina si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Catania nel 1994 e ha conseguito la specializzazione in Otorinolaringoiatria presso l’Università degli Studi di Messina nel 1998. Nel corso della sua carriera ha affiancato all’attività assistenziale una significativa produzione scientifica, risultando autore di numerose pubblicazioni specialistiche.

Arriva all’Arnas Garibaldi dall’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania, dove ha prestato servizio per quasi diciassette anni con il ruolo di dirigente medico, maturando una vasta esperienza nella diagnosi e nel trattamento delle principali patologie di competenza otorinolaringoiatrica.

“L’ingresso del dottore Azzolina alla guida dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria rappresenta un importante valore aggiunto per la nostra azienda. – ha dichiarato il direttore generale Giuseppe Giammanco – Le sue competenze professionali, unite alla lunga esperienza maturata sul campo e all’attività scientifica svolta nel corso degli anni, contribuiranno ulteriormente al percorso di crescita e qualificazione dell’offerta sanitaria dell’Arnas Garibaldi”.

Il nuovo direttore ha espresso soddisfazione per il prestigioso incarico ricevuto, sottolineando la volontà di lavorare in sinergia con tutto il personale dell’unità operativa per consolidare e sviluppare ulteriormente i livelli di assistenza, innovazione e qualità delle cure offerte ai cittadini.

– Foto: ufficio stampa Arnas Garibaldi –

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